Для укрепления дамбы обводного канала в Златоусте завезено 105 машин скального грунта

На Айском ГТС введен режим чрезвычайной ситуации

На Айском гидротехническом сооружении в Златоусте введен режим ЧС, начато укрепление временного обводного канала, который начал углубляться вследствие длительных дождей.

Как сообщили в пресс-службе Минэкологии, для укрепления дна и стенок канала уже завезено и высыпано 105 машин скального грунта.

Работы, начатые в минувшие выходные, в понедельник были продолжены. По словам вице-губернатора Александра Козлова, на данный момент ситуация стабилизирована, угрозы подтопления нет. Мониторинг продолжается.

Как сообщил и. о. главы Златоуста Олег Решетников, дамба в порядке: опасности подтопления, а также прекращения подачи питьевой воды потребителям нет.

Между тем, в Миассе снят режим ЧС, объявленный из‑за дождевого паводка.

