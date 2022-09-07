В Челябинске продолжается конкурс «Рожденная побеждать!», участие в котором принимают девушки, передвигающиеся на инвалидных колясках.
В рамках проекта участницы проходят несколько психологических тренингов, работают с мастерами индустрии красоты, танцуют, поют и раскрывают свои таланты.
Неделя перед гала-шоу конкурса наполнена репетициями, однако для гостей нашего города устроили небольшую экскурсию по Челябинску и визит в Исторический музей Южного Урала. Конкурсантки смогли увидеть фрагмент Челябинского метеорита, экспозицию, посвященную созданию крепости Челябы и не только.
Напомним, финал проекта состоится 9 сентября.
Посмотреть, как прошла экскурсия, можно в видеодневниках проекта «Рожденная побеждать!».
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