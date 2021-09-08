Для участниц конкурса «Рожденная побеждать» провели мастер-класс по имиджу

Рассказываем о пятом дне проекта для женщин с ограниченными возможностями здоровья

Утро конкурсанток на пятый день проекта «Рожденная побеждать!» началось с уже привычных репетиций и отработок индивидуальных творческих номеров. Все участницы еще увереннее чувствовали себя на сцене в репетиционном зале, активно участвовали и подбадривали друг друга.



На репетиции с хореографом проекта Н. Ю. Кособуцкой по исполнению гимна проекта на сцене вновь объединились все участницы проекта — конкурсантки и члены женского клуба «Рожденная побеждать!». Это вокально-хореографический номер, в котором танцуют девушки из клуба и поют вокалисты гимна «Рожденная женщиной». В этом году к вокалистам гимна проекта присоединилась специально приехавшая из Кузбасса на конкурсную подготовку певица LaVa.

Кроме того, у конкурсанток сегодня с хореографом проекта состоялась очередная репетиция дефиле, которое они покажут на сцене финального гала-концерта. Вечером участницы конкурса и женского клуба получили мастер-класс по стилю и имиджу от известного стилиста-имиджмейкера Южного Урала Людмилы Жукасовой под названием «Алхимия личного стиля».

На мастер-классе участницы проекта узнали, что такое личный бренд, познакомились с формулой личного стиля (как в нем разобраться и выявить через личные предпочтения), какие вещи оценивают окружающие, разобрали основные стили в одежде, эмоции и ассоциации, которые дарят нам цвета, какие вещи в гардеробе делают образы современными, как аксессуары меняют образ, что такое мода и насмотренность, а также какие вещи гардероба мужчины любят видеть на женщинах.

И в конце занятия девушки пришли к совместному выводу о том, что индивидуальность — это единственный бренд, который никогда не выйдет из моды!