Для участия в программе «Герои Южного Урала» заявились 1056 человек

Более половины из них — действующие бойцы СВО

В Челябинской области завершился сбор заявок для участия в кадровой программе «Герои Южного Урала». За месяц поступило 1056 заявок от участников специальной военной операции, в том числе 595 — от бойцов, находящихся в зоне СВО, сообщает официальный сайт регионального правительства.

Следующим этапом отбора для участников станет дистанционное тестирование, его нужно будет пройти до 23 марта. Некоторые участники могут получить дополнительные задания, о чем они будут проинформированы отдельно.

По итогам этапа отбора Общественный совет определит участников, показавших наиболее высокие результаты в части своего управленческого опыта, потенциала и военных заслуг. Они получат приглашение к прохождению образовательной программы «Герои Южного Урала».

Напомним, программа стартовала по поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Она направлена на подготовку высококвалифицированных руководителей из числа участников специальной военной операции для дальнейшего трудоустройства в органах государственной и муниципальной власти, а также в общественных и коммерческих организациях.

«Я рассчитываю на то, что каждый, кто пройдет обучение, станет членом большой единой команды Челябинской области. Это могут быть представительные органы, это, конечно, могут быть предприятия, наш бизнес, общественные организации. Все мы одна большая команда Челябинской области, и, конечно, все выпускники этой программы должны получить возможность в этой команде работать», — отметил Алексей Текслер.

Программа обучения по программе профессиональной переподготовки «Государственное и муниципальное управление» рассчитана на год. Обучение будет проходить в Челябинском филиале РАНХиГС. В программе предусмотрены стажировки на производственных предприятиях и в органах публичной власти региона. Также каждому слушателю будет назначен наставник из числа руководителей региональных и муниципальных органов власти, руководителей крупных промышленных предприятий. По результатам освоения программы будет выдаваться диплом государственного образца.