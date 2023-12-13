Для учащихся каких классов отменили занятия в школах в Челябинской области 13 декабря

Температура воздуха в районах варьируется в пределах от -25 до -35 градусов

Морозы сегодня, 13 декабря, в Челябинской области немного ослабли. Однако не во всех районах. Поэтому где-то в школах отменили занятия для всех, а где-то для учеников отдельных классов. Подробнее — в материале ИА «Первое областное».

В Челябинске отменили очные занятия в школах для учащихся 1 — 7-х классов первой смены.

Отменили занятия в школах с 1-го по 11-й классы в Магнитогорске, Карталинском районе, Троицке, Миассе и Варненском районе.

В Южноуральске не будет занятий для учащихся с 1-го по 11-й классы первой смены и с 1-го по 7-й классы второй смены.

В Златоусте и Озерске могут сегодня остаться дома учащиеся 1 — 9-х классов.

В Трехгорном не будет очных занятий для учащихся с 1-го по 8-й классы, в Снежинске и Кыштыме — с 1-го по 7-й классы.