Для туристов на «Зигальге» оборудовали дома на колесах

Кемпинг тестируют на «Таганае»

В национальном парке «Таганай» обустроили кемпинг для туристов «Зигальги». Новые места для размещения еще тестируют, а после домики на колесах отправятся к месту своей постоянной прописки — в национальный парк «Зигальга».

В каждом доме на колесах, которые установили в центральной усадьбе нацпарка «Таганай», есть четыре спальных места, душ и кухня.

«Кемпинг обустроен неподалёку от гостевых домов и родника, возле самой кромки леса, так что живущие там будут чувствовать себя практически как в лесном приюте», — рассказали сотрудники «Таганая».

После тестирования кемпинг будет обустроен уже в «Зигальге».