Для строительства нового путепровода в Челябинске вырубят 15 деревьев

Их компенсируют последующей посадкой.

В Челябинске началась реконструкция Ленинградского моста, ведь его состояние давно вызывало тревогу у горожан. Но пока мост обновляют, челябинцам требуется новый путь, чтобы добираться из одной точки города в другую без труда.

Для этого в администрации Челябинска объявили, что в районе моста будет построен новый путепровод. Только для строительства нужно срубить несколько деревьев.

«Для проведения работ по установке буронабивных свай нового путепровода требуется снос зелёных насаждений в количестве 15 штук с последующей компенсационной посадкой», — сообщили в мэрии Челябинска.

Отмечается, что подрядчиком получены на это все необходимые разрешения. Поэтому челябинцев просят не беспокоиться о том, что в районе моста, соединяющего Тракторозаводский и Калининский районы, будут вырубаться деревья.