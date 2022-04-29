Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) опубликовал тренировочные варианты заданий единого государственного экзамена (ЕГЭ). Выпускники школ могут воспользоваться материалами по 15 учебным предметам, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«На примере этих вариантов выпускники могут потренироваться в выполнении экзаменационных работ текущего года», — говорится в сообщении.
Также на сайте ФИПИ работает раздел «Навигатор подготовки», где опубликованы рекомендации по самостоятельной подготовке к ЕГЭ 2022 года. Там есть новые типы заданий, а также советы по их выполнению. Открытый банк заданий ЕГЭ поможет потренироваться в решении заданий, подобных тем, которые могут встретиться на госэкзамене.
Напомним, основной этап сдачи ЕГЭ пройдет с 26 мая по 2 июля.
В Челябинской области закуплен необходимый объем бумаги для проведения единого (ЕГЭ) и основного (ОГЭ) государственных экзаменов. Ни в одном муниципальном образовании Южного Урала на сегодняшний день нет с этим трудностей.