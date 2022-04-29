Для старшеклассников опубликовали открытые варианты заданий ЕГЭ

Выпускникам доступны материалы по 15 предметам

Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) опубликовал тренировочные варианты заданий единого государственного экзамена (ЕГЭ). Выпускники школ могут воспользоваться материалами по 15 учебным предметам, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«На примере этих вариантов выпускники могут потренироваться в выполнении экзаменационных работ текущего года», — говорится в сообщении.

Также на сайте ФИПИ работает раздел «Навигатор подготовки», где опубликованы рекомендации по самостоятельной подготовке к ЕГЭ 2022 года. Там есть новые типы заданий, а также советы по их выполнению. Открытый банк заданий ЕГЭ поможет потренироваться в решении заданий, подобных тем, которые могут встретиться на госэкзамене.

Напомним, основной этап сдачи ЕГЭ пройдет с 26 мая по 2 июля.

В Челябинской области закуплен необходимый объем бумаги для проведения единого (ЕГЭ) и основного (ОГЭ) государственных экзаменов. Ни в одном муниципальном образовании Южного Урала на сегодняшний день нет с этим трудностей.

