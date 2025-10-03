Для создания экотроп на Южном Урале разработают методичку

Туристические маршруты по охраняемым природными территориям Челябинской области становятся все популярнее



В Челябинской области по итогам заседания Координационного совета при губернаторе по вопросам экологии принято решение разработать методические рекомендации для создания экотроп.

Об этом рассказал глава совета Рашид Исмаилов корреспонденту ИА «Первое областное».

«Мы видим сегодня большой запрос на экотропы, но подход к их созданию должен быть очень взвешен. Чтобы этот подход обеспечить, должны быть научно обоснованные правила, экотропы проектировать и строить по методическим рекомендациям. Такую методичку для Южного Урала экосовет будет разрабатывать», — сообщил Рашид Исмаилов.

На выездном заседании члены совета познакомились с проектами-победителями первого грантового конкурса президентского фонда природы. Средства грантов фонда природы направлены на сохранение биоразнообразия, развитие заповедного фонда, развитие волонтерства. Южноуральских проектов пять, все они посвящены природе и экологии Южного Урала. Челябинская область находится на шестом месте в стране по этому показателю.

«Это в очередной раз подчеркивает, что на Южном Урале идет постоянная проактивная работа по экоинициативам. Регион уже давно стал центром общественной экологической активности», — отметил глава экосовета.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поставил задачу экологическому совету и всем тем, кто уже стал победителем, научить других соискателей конкурса.

«Главная задача, которую я поставил координационному совету, — обучить и помочь другим соискателям грантового конкурса Президентского фонда природы. Уверен, что мы сможем увеличить количество победителей от Челябинской области. Все это пойдет на пользу развитию региона, улучшит нашу экологию и даст возможность всем желающим больше узнать о природе нашего края», — подчеркнул Алексей Текслер.

На Южном Урале широкое поле деятельности для развития этого направления. Глава экосовета считает, что представленные проекты предполагают дальнейшее развитие. Помимо этого, опираясь на опыт других регионов, обозначилась еще одна важная тема, которую в перспективе можно поднять и в Челябинской области. Это потребность в поддержке заповедного фонда после пожаров или наводнений.

«Для этого нужно и волонтерские отряды создавать, и студенчество привлекать. Я считаю, это было бы очень хорошее подспорье для наших заповедных территорий по восстановлению. Кроме того, ООПТ нуждаются в информационном продвижении, популяризации», — считает Рашид Исмаилов.