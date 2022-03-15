Для сотен жителей села в Красноармейском районе провели интернет

Вышке присвоили имя заслуженного работника связи РФ Анатолия Уфимкина

Более 400 жителей села Калуга-Соловьевка Красноармейского района Челябинской области получили доступ к интернету. Накануне состоялось открытие базовой станции, построенной в рамках второго этапа проекта по устранению цифрового неравенства. Вышке присвоено имя заслуженного работника связи РФ Анатолия Уфимкина, сообщили в пресс-службе «Ростелекома».

Благодаря высокоскоростному интернету жители села Калуга-Соловьевка могут получать дистанционное образование, государственные и муниципальные услуги в онлайн-формате, а также пользоваться цифровыми сервисами для ведения малого и среднего бизнеса. Ранее мобильной связи в селе не было вообще.

«Компания „Ростелеком“ много лет успешно занимается реализацией крупных государственных программ. Проект УЦН 2.0 предусматривает появление качественной мобильной связи стандарта 4G/LTE в малых населенных пунктах численностью от 100 до 500 жителей. Для запуска базовых станций на Южном Урале специалисты компании досрочно построили около восьми километров оптического волокна. В частности, в Красноармейском районе организовано более двух километров оптики и подключены четыре станции. Всего в Челябинской области сегодня работает 13 базовых станций, возведенных в 2021 году для проекта по устранению цифрового неравенства», — прокомментировал директор Челябинского филиала ПАО «Ростелеком» Михаил Сергеев.

В апреле 2021 года Минцифры России и «Ростелеком» подписали соглашение, расширяющее договор об условиях оказания универсальных услуг связи. Компания приступила к реализации второго этапа проекта УЦН. Всего до 2030 года мобильная связь должна стать доступной более чем в 24 тысячах населенных пунктов страны.

«Очень символично, что базовой станции, построенной в Калуге-Соловьевке, присвоено имя заслуженного работника связи Российской Федерации Анатолия Уфимкина, день рождения которого отмечается в марте. Он одним из первых внедрил сотовую связь на территории Челябинской области. Сегодня связисты продолжают его дело, ежедневным трудом внося вклад в развитие связи и телекоммуникаций на территории Челябинской области. Их круглосуточный труд способствует тому, что жители нашего региона могут удаленно общаться друг с другом и пользоваться другими преимуществами мобильного интернета и голосовой связи», — отметил министр информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области Игорь Фетисов.

В рамках реализации федеральных проектов, среди которых «Устранение цифрового неравенства» и «Национальная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика», компания «Ростелеком» подключила к сети более 12 тысяч социально значимых объектов, а длина построенных в 2021 году линий связи превысила длину экватора.