В ближайшие пять лет Ашинский район получит на развитие первичного звена здравоохранения более 1,5 миллиарда рублей. Об этом сегодня, 6 октября, стало известно в ходе посещения района министром здравоохранения Челябинской области Юрием Семеновым.
В 2021 году в Сим и Ашу приобрели современный маммограф и рентгеновские аппараты на 60 млн рублей. К 2024 году здесь завершат строительство трех детских поликлиник.
«Выделены рекордные средства. Ежегодно наша больница преображается, мы получаем современные высокоточные аппараты, работать на них — одно удовольствие, специалисты в восторге. В Симе завершается ремонт анестезиологического отделения, начался ремонт в отделении хирургии и реанимации городской больницы», — поделилась главный врач районной больницы Аши Ольга Курчатова.
До 2022 года также завершится ремонт главного и лечебного корпусов, ФАПов в поселке Волково и села Биянка.
До конца 2025 года планируют построить больничный комплекс в Миньяре и ФАПа в поселке Малояз.