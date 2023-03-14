Для школьников и студентов стартовал всероссийский конкурс исследовательских работ о семье

Победители получат призы и поездку в Москву

Учащихся школ и вузов пригласили к участию в VI Всероссийском конкурсе исследовательских работ «История семьи — история Отечества». Школьники и студенты смогут рассказать об уникальных моментах семейной летописи, традициях или вкладе семьи в историю страны. Победители получат ценные призы и экскурсию по Москве, сообщили организаторы на сайте конкурса.

Конкурс с этом году проводят в двух номинациях: для учеников 8-11 классов школ и студентов 1-2 курсов техникумов и колледжей, при условии, что конкурсант поступил туда после 9 класса, а также для студентов 3-4 курсов техникумов, колледжей и университетов.

Организаторы заявили семь тематик для конкурсных работ:

уникальные страницы семейной летописи;

семейная династия на службе Отечеству;

моя семья в истории трудовой славы родного края;

семейные ценности и традиции в истории моего рода;

история семьи — наследие для будущего;

связь поколений: исторический контекст;

биография моей семьи в истории страны.

Исследовательские работы организаторы принимают до 9 июля 2023 года — это первый этап конкурса. Прошедшие его участники с 16 по 30 августа должны будут подготовить видео с презентацией своих исследований. Награждение победителей и призеров пройдет осенью в Москве.

«Победители и призеры конкурса (1, 2, 3 места в каждой номинации) награждаются дипломами, ценными подарками и поездкой в Москву с организованной культурной программой. Проезд и проживание участников церемонии награждения за счет организаторов», — отметили организаторы.

Организаторами конкурса выступили: Российское историческое общество, фонды «История Отечества» и «Собрание», Московский педагогический государственный университет, Российский государственный гуманитарный университет и Ассоциация развития педагогического образования.

