Для школьников Челябинской области начали проводить курсы профориентации

Ребята будут ходить на экскурсии и общаться с представителями отраслей

Для южноуральских школьников начали проводить внеурочные курсы по профориентации «Россия — мои горизонты». Ребятам будут рассказывать об актуальных специальностях и помогут найти свое призвание. Подробности рассказали организаторы занятий.

Курсы рассчитаны на школьников 6-11 классов; занятия будут проходить каждый четверг. Запланировано 34 урока, за время которых ребята узнают о работе в разных сферах: экономике, науке, медицине, архитектуре, сельском хозяйстве, культуре и промышленности.

«Пройдя курс, дети станут уверенней в своем будущем и будут готовы сделать профессиональный выбор», — отметили организаторы.

За учебный год каждый ребенок пройдет диагностику и узнает о своих способностях. Для этого подготовлены видеоролики, темы для обсуждений в классе и игры.

Организаторы заверили, что школьники также будут посещать мастер-классы и экскурсии. Об особенностях отраслей им расскажут представители профессий.