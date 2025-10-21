Для ряда льготников Челябинской области с 1 ноября стоимость проезда не изменится

Размер платы за проезд для них закреплен постановлением администрации города

Индексация стоимости проезда в общественном транспорте Челябинской агломерации не коснется ряда льготников. Об этом рассказал корреспонденту ИА «Первое областное» первый замминистра дорожного хозяйства и транспорта региона Андрей Ксензов.

Вопрос касался конкретно ветеранов труда региона, которые до этого платили 450 рублей за льготный безлимитный проездной.

«В этом билетном меню никаких изменений нет», — отметил Андрей Ксензов.

Стоимость проездного ветеранов труда Челябинской области закреплена постановлением администрации 329-п от 19 июля 2022 года. Документ дает им право выбора: ездить без ограничения, внося на социальную карту 450 рублей, либо с ограничением в 15 поездок, внося 220 рублей.

Согласно постановлению, этой льготой могут пользоваться также труженики тыла, ветераны труда, ветераны военной службы, реабилитированные и репрессированные.

Как сообщалось ранее, с 1 ноября 2025 года стоимость проезда в общественном транспорте в Челябинской агломерации изменится. По проездным индексация стоимости составит в среднем 10%, по всем билетным решениям — в среднем на 15,8%.