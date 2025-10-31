Для решения природных проблем Южного Урала применят идеи юных экологов

Проекты спасения лесов от жука‑короеда и развития экотуризма могут принести пользу Челябинской области

Несколько перспективных экологических проектов молодых исследователей могут быть реализованы в Челябинской области. Инициативы представили на Детском экологическом форуме.

Один из проектов подготовил школьник из Крыма Павел Кисляков. Он предложил использовать муравьев для борьбы с жуком-полиграфом — вредителем хвойных лесов.





Павел с раннего детства увлекается насекомыми, на форум он привез проект наблюдения за пустынными муравьями.

«Он сказал, что может найти муравьев, которые смогут победить жука-полиграфа. Конечно, эту работу нужно вести вместе с учеными-энтомологами, чтобы не навредить экосистеме. Павел проведет свою исследовательскую часть, предложит варианты развития этого проекта, мы на экосовете это обсудим, вполне возможно, примем какие-то идеи к разработке», — рассказывает член экосовета Челябинской области Екатерина Карпенко.

Екатерина работала в качестве модератора секции «Особо охраняемые природные территории» на ДЭФ.





Другой практический проект представили исследователи из Дагестана. Ислам Алиев разработал программу развития экотуризма для наблюдения за птицами. Программа может быть адаптирована для Варненского района Челябинской области, где обитает 19 видов краснокнижных птиц, в том числе утка-савка.

«Мы видим потенциал в организации экотуризма, в том числе так называемых bird watchers — наблюдателей за птицами. Если сделать грамотно стоянки с экодомиками, экотропы, наладить экскурсионные программы, это может привлечь туристов, в том числе иностранных», — отмечает Екатерина Карпенко.





Также интерес у экспертов вызвал проект Хадиджи Салиховой по клеточному клонированию эндемических растений. Эта технология может быть применена для восстановления краснокнижных растений Челябинской области.

Все отмеченные проекты отличаются высокой практичностью и научной проработкой. Как подчеркивает Екатерина Карпенко, некоторые из них могут быть интегрированы в действующие программы развития экотуризма, а другие — получить финансирование через Президентский фонд природы.

Экологический совет при губернаторе намерен курировать дальнейшую разработку этих инициатив и содействовать их практической реализации в регионе.