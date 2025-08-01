Для производства челябинских БПЛА «Буратино» закупили высокоточное оборудование

Развивать создание дронов поручил губернатор Алексей Текслер

В Челябинской области активно развивается производство боевых беспилотников «Буратино». Это стало возможным благодаря закупке высокоточного измерительного оборудования по поручению губернатора Алексея Текслера. Новое оборудование позволит ветеранам спецназа ГРУ, наладившим производство, сделать лучше качество дронов. В зону специальной военной операции их отправили уже тысячи, сообщает в своем телеграм-канале зампредседателя правительства региона Маргарита Павлова.

Руководитель Челябинского отделения Союза ветеранов спецназа ГРУ Иван Заика рассказал, что беспилотники прошли испытания в Общероссийском народном фронте и готовы к масштабированию. «Буратино», как ласково называют эти дроны бойцы, уже зарекомендовали себя на линии боевого соприкосновения.

Беспилотники «Буратино» производит компания «ДроноСтрой» совместно с Союзом ветеранов спецназа ГРУ. Они получили свое название благодаря длинному «носу»-детонатору, напоминающему персонажа сказки. БПЛА предназначены для уничтожения техники и живой силы противника, дистанционного минирования, доставки полезных грузов и сбора разведданных. Эти дроны имеют грузоподъемность до 4 килограммов и дальность действия до 10 километров.