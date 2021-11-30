Для приезжающих из Африки россиян будет действовать 14-дневный карантин

Это связано с новым штаммом коронавируса «Омикрон»

На онлайн совещании с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о новых мерах связанных с появлением штамма Омикрон. Все вернувшиеся из Африки граждане России будут вынуждены пройти 14-дневный карантин.



В российских аэропортах теперь будут бесплатно проводить ПЦР-тестирование. Но сроки действия тестов сократятся до 48 часов.

«Нужно соблюдать все санитарные правила, вакцинироваться от гриппа и ковида. Это позволит сохранить здоровье и даст нам уверенность в том, что предстоящие праздники пройдут спокойно, благополучно и, главное, в кругу семьи», — поделилась Анна Попова.

Как рассказала глава Роспотребнадзора, в России пока не зафиксировали случаев заражения новым штаммом коронавируса, но темпы его распространения очень высоки.