Для покупки жилья за маткапитал теперь нужна справка о его пригодности

Закон об этом подписал Владимир Путин

В 2025 году россияне не смогут покупать за маткапитал жилье, непригодное для проживания. Перед покупкой семьи будут обязаны получить справку о состоянии дома, комнаты или квартиры в местных органах власти. Закон об этом подписал президент РФ Владимир Путин, сообщает ресурс спроси.дом.рф.

«Теперь при покупке жилья на средства материнского капитала потребуется заключение, что квартира или дом пригодны для проживания. Заключение будут выдавать муниципалитеты сроком на 1 год. Принятый закон защитит интересы и права детей и родителей, а также предотвратит нарушения при использовании меры поддержки», — уточняют авторы портала.

Напомним, программа материнского капитала в России продлена до 2030 года. В 2025 году капитал на первого ребенка в семье составит 676 тысяч рублей, а на второго или последующих — 894 тысячи (или 217 тысяч рублей, если ранее семья получила выплату на первенца).

Индексация маткапитала проводится ежегодно 1 февраля.