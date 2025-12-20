Для онкобольных детей устроили концерт под окнами больницы в Челябинске

Добрая новогодняя акция стала традиционной для горожан и компаний

В Челябинске представители компаний, спортсмены и неравнодушные граждане устроили настоящий праздник для маленьких детей, которые лечатся от рака в Челябинской областной детской клинической больнице. Под окнами онкологического отделения они устроили предновогодний концерт, а также передали детям подарки, рассказали в пресс-службе благотворительного общественного движения «Искорка Фонд».

Устраивать концерты под окнами больницы для детей начали еще в ковидные времена. Традиция прижилась, и теперь все неравнодушные ежегодно собираются, чтобы подарить праздник маленьким пациентам.

«Главная цель мероприятия — не только поздравить детей, у которых каждый день наполнен борьбой с тяжелой болезнью, но и подарить им надежду и веру в чудо. Мы второй год организуем флешмоб, куда приходят наши постоянные партнеры, и вместе дарим частичку добра, тепла и заботы нашим деткам. Эта акция напоминает, что за каждым ребенком стоит взрослая ответственность за его здоровье, детство и жизнь»,— поделилась директор «Искорка Фонд» Татьяна Сачко.

Для ребят выступили творческие коллективы. Также под предводительством Деда Мороза и Снегурочки прошел флешмоб с участием маскотов разных компаний и организаций: Леброши от Челбаскета, Панчера от Федерации бокса Челябинской области, Лисы от компании «Уралэнергосбыт» и многих других.

«Мы активно поддерживаем благотворительное движение „Искорка Фонд“, третий год проводим благотворительный турнир „АнгелБаскет“. За это время благодаря неравнодушным людям собрали больше 1,5 миллиона рублей и помогли шестерым подопечным фонда. Мы гордимся, что можем сделать вклад в чью-то судьбу и поддержать семьи»,— рассказал президент баскетбольного клуба «Челбаскет» Николай Сандаков.

После концерта участники праздника передали сотрудникам больницы подарки для детей. Те, переодевшись в Деда Мороза и Снегурочку, торжественно вручили их маленьким героям.