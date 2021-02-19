Одиннадцатилетняя Вероника Уфимцева из Миасса, страдающая онкологией, получила шанс стать здоровой — девочке нашли донора костного мозга. Ребенок болеет острым миелоидным лейкозом уже три года. Спасти жизнь Вероники может лишь трансплантация.
Найти подходящего донора в России девочке не смогли. На поиск донора за границей требовались большие деньги. Часть средств предоставило благотворительное движение «Искорка Фонд». Деньги собирали во время благотворительных спектаклей и турнира по боулингу.
«Турнир по боулингу начался с хорошей новости. В международном донорском регистре для Вероники найден донор костного мозга. На оплату поиска в общей сложности нужно 18 000 евро. Большая часть суммы собрана. Вчера участники турнира внесли еще 130 837 рублей», — сообщает благотворительное движение помощи онкобольным детям «Искорка».
Пока донор проходит финальную проверку, но лечащий врач уже сказал, что семье девочки нужно готовиться к поездке в клинику в Санкт-Петербург.