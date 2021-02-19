Для онкобольной девочки из Миасса нашли донора за границей

На поиск подходящего костного мозга для пересадки средства собирали неравнодушные южноуральцы

Одиннадцатилетняя Вероника Уфимцева из Миасса, страдающая онкологией, получила шанс стать здоровой — девочке нашли донора костного мозга. Ребенок болеет острым миелоидным лейкозом уже три года. Спасти жизнь Вероники может лишь трансплантация.

Найти подходящего донора в России девочке не смогли. На поиск донора за границей требовались большие деньги. Часть средств предоставило благотворительное движение «Искорка Фонд». Деньги собирали во время благотворительных спектаклей и турнира по боулингу.

«Турнир по боулингу начался с хорошей новости. В международном донорском регистре для Вероники найден донор костного мозга. На оплату поиска в общей сложности нужно 18 000 евро. Большая часть суммы собрана. Вчера участники турнира внесли еще 130 837 рублей», — сообщает благотворительное движение помощи онкобольным детям «Искорка».

Пока донор проходит финальную проверку, но лечащий врач уже сказал, что семье девочки нужно готовиться к поездке в клинику в Санкт-Петербург.