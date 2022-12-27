Для охраняющих Джабык‑Карагайский бор пожарных построили новое депо

На строительство регион направил 23 млн рублей

В селе Еленинка Карталинского района состоялось открытие нового депо пожарной части № 267. Ее сотрудники охраняют от огня десять населенных пунктов юга Челябинской области и помогают защищать памятник природы регионального значения — реликтовый Джабык-Карагайский бор, сообщили в областной противопожарной службе.

Пожарная часть в Еленинке была создана по решению губернатора Алексея Текслера после опустошительных лесных пожаров в 2021 году. На боевое дежурство пожарные части заступили 15 апреля нынешнего года и до последнего времени размещались в здании газовой котельной, а пожарные автомобили стояли на улице.

Еще весной из областного бюджета было направлено 23 млн рублей на строительства для пожарных собственного здания. Работы стартовали летом и завершились в ноябре.

«В новом здании пожарного депо созданы все условия для комфортного несения службы: просторный гараж на два пожарных автомобиля и 13 отдельных помещений для занятий, отдыха, приема пищи, сушки пожарных рукавов и ремонта спецтехники», — рассказали в противопожарной службе.

Помимо долгожданного здания еленинские пожарные также получили в свое распоряжение новый пожарный автомобиль. Сертификат на технику командиру части Виктору Бордавову вручил вице-губернатор Алексей Фартыгин.