Для очистки Челябинска от снега вывели дополнительные бригады дорожников

Долгожданные осадки выпали в городе

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В Челябинске для очистки улиц от снега вывели усиленные бригады дорожных служб. Так, город убирают 190 спецмашин и 700 людей. Всю неделю до этого выводили на десяток-два меньше машин.

Как рассказали в комитете дорожного хозяйства города, рабочие и техника сегодня очищают дорожное покрытие, тротуары, прилотковые части и остановки общественного транспорта.

В комитете дорожного хозяйства города напомнили подрядчикам о времени вывоза снега и зачистки лотков. При снегопаде до 6 см снежные валы должны быть вывезены в течение пяти дней. С некоторых объектов срок вывоза снега может растянуться по нормативам до 12 дней.



К слову, 144 машины и 203 дорожника работали и этой ночью во время снегопада.