Для нового зеленого щита Магнитогорска высаживают почти 200 тысяч сосен

Работы продолжат весной 2024 года

Более 190 тысяч саженцев сосны высадят лесники на юге Челябинской области. По данным главного управления лесами региона, деревья составят зеленый пояс Магнитогорска, создание которого утвердили депутаты этим летом.

Сосны появятся на территории Верхнеуральского лесничества весной. Пока работники готовят почву под почти 200 тысяч саженцев. Посадки займут территорию в 29 гектаров, молодые саженцы специально привезут из питомника. Таким образом территория Верхнеуральского лесничества станет частью магнитогорского зеленого пояса.





Но осенние посадки идут и сейчас. Так, по области высадят более 3 млн деревьев до конца октября. Эти деревья станут компенсацией пострадавшим от пожаров территориям.