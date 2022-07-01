Для лихачей и пьяных за рулем хотят ужесточить наказание

Разбираемся в законопроекте, который в первом чтении приняла Госдума

Уже в скором времени для автомобилистов могут увеличить суммы штрафов, лишить свободы или конфисковать машину. Речь идет о водителях, которых поймали за рулем в нетрезвом виде или без прав, а также тех, кто любит выезжать на встречную и превышать скорость. Самые жесткие меры предусмотрены для водителей, совершающих нарушения повторно. Поправки в КоАП и Уголовный кодекс уже прошли первое чтение в Госдуме. Разбираемся в документе, который должен усилить ответственность за опасное вождение, вместе с экспертами.



Что предлагают изменить?

Законопроект предлагает повысить административное наказание и установить штраф в 50—100 тысяч рублей для тех, кто повторно сел за руль, будучи лишенным водительских прав. Если же штрафы, назначенные судом дважды после лишения прав, не остановили нарушителя, его может ждать уголовная ответственность (до двух лет лишения свободы) и даже конфискация машины.



Новым отягчающим обстоятельством станет повышенная ответственность для водителей, лишенных или не имеющих прав, в случае нарушения ПДД, если оно повлекло тяжкий вред здоровью или смерть пешехода.







Сейчас, пока законопроект не принят, санкции одинаковые и для тех, кто нарушает впервые, и для рецидивистов — штраф 30 тысяч либо 15 суток ареста или 100—200 часов исправительных работ.



«Недопустимы ситуации, когда водители регулярно нарушают правила дорожного движения и не несут наказания до момента, пока не пострадают люди», — подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Авторы законопроекта аргументируют свои решения статистикой, которая говорит о том, что на протяжении последних пяти лет продолжают расти показатели аварийности по вине водителей, лишенных прав.



Так, в 2019 году в России было рассмотрено 72 тысячи дел по факту управления транспортными средствами лицами, лишенными права управления. В 2020 году — уже 91 тысяча дел, в 2021-м — 102 тысячи.



Особое внимание в законопроекте уделяют увеличению количества случаев, когда водители мало того что лишены прав, так еще и нетрезвыми садятся за руль либо превышают скорость или выезжают на встречную, становясь причиной ДТП.



«Каждое девятое ДТП, связанное с выездом на полосу встречного движения, совершено лицами, лишенными права на управление ТС либо не имеющими такого права, число погибших в таких ДТП в 2020 году возросло почти на 15%», — говорится в законопроекте.





Число случаев появления на дороге пьяных бесправников также растет. В 2020 году число таких правонарушений по сравнению с 2019 годом выросло более чем на 11% (с 54 126 до 60 153 дел). В 2021 году в суды поступило почти 60 тысяч таких дел.



«К сожалению, в настоящее время единственным фактором, останавливающим злостных правонарушителей, являются совершенные ими преступления со смертельным исходом», — резюмировали авторы законопроекта.

Поэтому за вождение без прав в случае, если человек сел за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, выехал на встречную полосу или превысил скорость, предлагается ввести уголовную ответственность.



Мнения экспертов



ИА «Первое областное» обсудило законопроект с экспертами. Как выяснилось, они считают, что нововведения едва ли помогут решить проблему пьяных водителей и лихачей на дорогах.



К примеру, всё очевидно в ситуации, когда сотрудники ГИБДД останавливают водителя, который оказался за рулем без прав, но не лихачил, считает председатель челябинского отделения движения автомобилистов «Свобода выбора» Алексей Бруй. Инспекторы видят перед собой водителя и могут его идентифицировать, установить его личность.



Но проблема может возникнуть с уголовной ответственностью для любителей превысить скорость или выехать на встречную. Опытный автомобилист утверждает: сейчас на дорогах почти не осталось инспекторов, замеряющих скорость. Эту роль оставили многочисленным камерам наблюдения. А камеры фиксируют нарушение автомобиля, в котором далеко не всегда виден водитель.







«И такой нарушитель скажет, что это не он был за рулем, потому что у него 33 человека в страховку вписано. Идите, ищите, кто там из них управлял машиной», — говорит Алексей Бруй.

Штраф на такого водителя выписать можно будет, но для уголовной ответственности нужны неопровержимые доказательства того, что за рулем был определенный человек. И с этим возникнут сложности.



Тем не менее Алексей Бруй признал, что проблему законотворцы затронули насущную. За водителей-нарушителей давно нужно было серьезно взяться, считает эксперт.



Правозащитник Юрий Панченко имеет более резкую позицию. По его мнению, ни риск уголовной ответственности, ни возможная конфискация автомобиля не избавит улицы города от лихачей.



«Наказание мало кого останавливает. Даже ремень в воспитательных целях для многих в детстве не являлся сдерживающим фактором. Что уж говорить о взрослых — убийцах или злостных нарушителях. Все они знают, что рано или поздно их могут поймать, но их это не останавливает. Для более близкого примера: по статье за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения ежегодно в колонию идет 7 тысяч человек. Плюс еще 7 тысяч получает условный срок. Для них не было сдерживающего фактора», — поясняет Юрий Панченко.





Но ситуация не безвыходная. По мнению правозащитника, роль играет не увеличение лет содержания под стражей, а сам факт того, что наказание ужесточают. Это значит, что власть следит за проблемой, а освещение законопроектов в СМИ напоминает хотя бы некоторым потенциальным нарушителям о том, что вопрос не пущен на самотек.



«Но после этого эффект идет по ниспадающей и через 2 года от первого ужесточения наказания толку не будет — все привыкнут к нему. Нужно будет новое», — говорит эксперт.

Но стоит признать, что для части лихачей и постоянные ужесточения ничего не будут значить. Если человека не останавливает закон и водитель может, выпив, сесть за руль, его можно лишь изолировать от общества, поймав на нарушении, считает собеседник.



К слову, ГИБДД планирует эффективнее работать над поимкой таких преступников. Раньше речь шла только о водителях в состоянии алкогольного опьянения, которые для выяснения обстоятельств дышали в трубочку алкотестера. Сейчас же Госавтоинспекция прорабатывает возможность тестирования водителей на наличие наркотиков в крови.







«Мы сейчас перестраиваемся для того, чтобы было возможно тестировать водителей, которые принимают наркотики, чтобы их исключить из дорожного движения, транспортные средства передавать в задержание», — приводит ТАСС слова начальника ГУ по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаила Черникова.

Как именно и при помощи каких приборов сотрудники ГИБДД будут проверять автомобилистов на наркотики, пока не уточняется.



Законопроект об ужесточении наказания за опасное вождение еще не прошел второе и третье чтение, в процессе которых документ могут скорректировать. Поэтому, вероятно, спустя время спорные моменты могут быть решены.

