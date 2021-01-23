Для кого в Челябинске отменили занятия в школах 23 января

Температура воздуха продолжает падать

В субботу, 23 января, в пять утра температура в Челябинске составляла −26 градусов. Но к восьми утра она опустится еще ниже: до −30 градусов, и усилится ветер. Из-за мороза в школах Челябинска отменили занятия.

«23 января в связи с низкой температурой окружающего воздуха отменяются занятия в школах города Челябинска с первого по седьмой классы первой и второй смены», — сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба Челябинска.



Существенно потеплеет лишь днем в воскресенье. Синоптики обещают Челябинске −14...-16 градусов. Такая же температура сохранится в ночь на понедельник. А уже в первый рабочий день городу предрекают плюсовую температуру: столбик термометра может подняться до +1 градуса.

Между тем в Челябинской области началась тестовая запись в первые классы. В этом году изменились сроки подачи заявлений в школу. И появились новые льготники: братья и сестры из одной семьи. Из-за них в отдельных школах могут изменить список домов, относящихся к учебному заведению «по прописке». И еще одно нововведение — подавать заяление в первый класс впервые можно «Почтой России».



