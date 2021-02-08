В понедельник, 8 февраля, частично отменили занятиях в школах Златоуста, сообщает администрация города.
«Сегодня не учатся ученики с первого по седьмой класс обеих смен», — замечают в мэрии.
Формально столбик термометра не опускался ниже −25 градусов. А ведь именно после этой отметки отменяют занятия в школах. Но в Златоусте неприятный ветер. По ощущениям, утром в городе было как −30. Власти решили не рисковать здоровьем детей и оставили всех, кому меньше 15 лет, дома.
На этой неделе в Челябинской области температура понизится еще больше. Есть вероятность отмены занятий в других поселках и городах.
Новости ЗОЖивем Фритайм Телепередачи Проекты Рекламодателям
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Время новостей. Итоги Большая студия Весь спорт Время новостей. Миасс Есть вопрос Зеленая передача Идентификация Красный блокнот Марафон талантов Медгородок Моя деревня Наше утро О здоровье Политические дебаты Происшествия Свободный лед Специальный репортаж Суперстар Уралым Хорошие песни ЭкоЛогика Южный Урал. Города Юридическая мясорубка Еще... В гостях у Митрофановны Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Кредит недоверия Национальный интерес Новый год вот-вот Память народа Просто бизнес Совет юриста Ток-шоу «Раунд» Уютный дом