Для кого отменили занятия в школах Златоуста 8 февраля

В городе ветер и довольно холодно

«Сегодня не учатся ученики с первого по седьмой класс обеих смен»,

— замечают в мэрии.

В понедельник, 8 февраля, частично отменили занятиях в школах Златоуста, сообщает администрация города.Формально столбик термометра не опускался ниже −25 градусов. А ведь именно после этой отметки отменяют занятия в школах. Но в Златоусте неприятный ветер. По ощущениям, утром в городе было как −30. Власти решили не рисковать здоровьем детей и оставили всех, кому меньше 15 лет, дома.На этой неделе в Челябинской области температура понизится еще больше. Есть вероятность отмены занятий в других поселках и городах.