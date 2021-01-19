Для кого не отменили занятия в школах Магнитогорска 19 января

В городе холодно, но не так сильно

Из-за мороза 19 января в школах Челябинска отменили занятия для малышей. Однако в Магнитогорске все школы работают в обычном режиме.

В пять утра в городе было −17 градусов. Занятия отменяются при температуре −25 градусов и ниже. Информации об отмене занятий на сайте администрации города до сих пор нет.



Существенное понижение температуры на Южном Урале синоптики обещают в ночь на субботу, 23 января, а также в ночь на понедельник, 25 января. В начале следующей недели в область вернутся тридцатиградусные морозы.

Подробный прогноз погоды на вторник, 19 января, в Челябинской области смотрите по этой ссылке.