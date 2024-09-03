Для хоккеистов «Никельщика» приобретут заливочный комбайн и современное табло

С такой просьбой обратился к губернатору болельщик команды из Верхнего Уфалея

Для команды по хоккею с мячом «Никельщик» приобретут заливочный комбайн и современное табло. С такой просьбой обратился к губернатору Алексею Текслеру болельщик команды — бывший профсоюзной работник Максим Шавалеев.

«Передал просьбу помочь приобрести комбайн для заливки льда — у нас там сейчас работает маленький „Газик“, также нужны табло и искусственный корт», — сказал он.

Губернатор заметил, что это вопрос уже обсуждается. Положительное решение принято.

«Мы сегодня обсуждали этот вопрос с новым предприятием. Есть принципиальное решение, что будем вместе помогать команде, уже помогаем. Минспорт помогает финансированием, недавно сделали освещение, стало возможным играть в любое время. И по заливочной машине, думаю, решим достаточно быстро, я поручение дал. И табло — оно нужно, я поддерживаю. Тем более что команда успешно выступает, в этом году попала в финал», — поддержал болельщика Алексей Текслер.

Максим Шавалеев высказал свою просьбу, когда губернатор общался с жителями города после торжественной церемонии открытия нового ФОКа.