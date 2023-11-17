Для изучения ПДД детьми построят мини-версию Челябинска

Там будет свой пост ДПС, автобусы и пожарная машина

Автогородок построят возле детско-юношеского центра в Тракторозаводском районе. Об этом сообщает администрация Челябинска. Сейчас там пустырь, но уже в следующем году здесь будут будут учить правилам дорожного движения малышей и школьников.

Автогородок — мини-версия Челябинска с имитацией городских улиц, знаками, светофорами. Также обустроят железнодорожный переезд, АЗС, туннель. По улицам будут курсировать автобус, пожарная машина, полицейский автомобиль. Закупят велосипеды, самокаты и веломобили. Для хранения техники установят ангар.

Автогородок поможет сократить число аварий на дорогах города с участием детей. Детсадовцев и подростков будут обучать, как правильно переходить дорогу, что значат те или иные знаки. Такую подготовку за год пройдут порядка 7000 детей и подростков.

Место для автогородка выбрано неслучайно. Его возведут на территории детско-юношеского центра. Здесь уже есть специальный кабинет, оборудованный автотрассой из восьми дорожек, где занимаются более 2,6 тысяч юных челябинцев