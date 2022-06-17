Для губернаторов создали цифровой аналитический сервис

Он позволяет увидеть настроения граждан и точки недовольства

Комплексная аналитическая система для руководителей региона разработана ВЭБ, АСИ и АНО «Диалог». Ее анонсировали на Петербургском международном экономическом форуме. Инструмент для губернаторов будет работать на основе аналитики данных: граждане будут получать обратную связь от властей напрямую через социальные сети.

Генеральный директор «Диалога» Владимир Табак рассказал, что долгое время чиновники даже не имели права отвечать на обращения людей через интернет, не говоря уже о разработке методологии таких ответов.

«Наш путь подразумевал создание огромной экосистемы данных. Мы внедрили обратную связь, определили критерии, начали рейтинговать, создали госпаблики. Этот процесс включал в себя глобальную перестройку всей управленческой методологии. Государство — это главный бренд в стране, который не может не позволить себе обратную связь с гражданами в интернете», — прокомментировал Владимир Табак.

Аналитика позволяет отразить медийную напряженность, увидеть текущие и потенциальные точки «недовольства» населения при внедрении цифрового контроля управленческих решений в городах России.

Директор регионального развития АСИ по продвижению новых проектов Александр Смекалин отметил важность разработки аналитических решений для рейтингов агентства.

«На основе данных „Диалога“ мы смогли выстроить систему более оперативного реагирования на проблемы и эффективного внедрения лучших управленческих практик. Мы планируем 17-го числа презентовать комплексный инструмент губернатора, который будет консолидировать результаты многих рейтингов, динамики этих рейтингов, интеграцию в систему „Смартеки“ и возможность обратной связи для решения тех или иных проблем. Наш совместный продукт ВЭБ, „Диалога“ и Агентства, думаю, будет эффективным на каждой территории», — добавил Александр Смекалин.

Как рассказал Владимир Табак, «Диалог» на основе принципов предиктивной аналитики разработал новый продукт — календарь рисков для губернаторов, который с помощью искусственного интеллекта выявляет похожие информационные риски в регионах и позволяет видеть прогнозируемые угрозы. Аналитические прогнозы помогают регионам качественнее управлять территориями и понимать, где может возникнуть социальное напряжение, тем самым предупреждая потребности граждан.

Главный управляющий директор, руководитель блока аналитики и маркетинга государственной корпорации развития «ВЭБ. РФ» Андрей Самохин в свою очередь рассказал о цифровой платформе «Индекс качества жизни в городах России». Система анализирует работу в городах по 12 направлениям и позволяет составить «тепловую карту», увидеть те регионы, в которые можно инвестировать.

«Мы на практике реализовываем data-driving подход. У нас уже есть прецеденты, когда ряд муниципальных образований взяли наш индекс за основу развития города. В совокупности Индекс качества и сервис „Гео. ВЭБ“ дают полноценную картину жизни в городах», — поделился Андрей Самохин.

О востребованности аналитики данных в стране сказал и вице-президент ПАО «Сбербанк» Михаил Чачин, который представил анализ макроэкономических показателей на основе собранных банковских данных.

«Уже свыше 30 регионов покупают наши данные, и с их стороны поступает лишь одна просьба — анализировать еще глубже и детальнее. Почему такая просьба актуальна? Потому что нельзя управлять экономикой, смотря в зеркало дальнего вида, — нужна чистота данных и быстрый ответ на изменения, которые есть сегодня», — рассказал Михаил Чачин.