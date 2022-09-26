В Челябинске для детей мигрантов провели автобусную экскурсию по Ленинскому району. В поездку дети отправились с мамами. Организаторы полагают, что такие мероприятия помогут семьям приезжих лучше узнать историю и культуру своей новой родины.
«Все участники нашей поездки не так давно мигрировали на Южный Урал. У многих в Челябинске нет друзей и поддержки. Мы надеялись. что в поездке они подружатся, и у них появится потребность в общении и социализации», — говорит заместитель директора Союза женщин Челябинской области Евгения Глухова.
Маршрут исторической экскурсии по Ленинскому району разработан студентами Челябинского промышленно-гуманитарного техникума им. Яковлева. В июле 2022 года этот проект получил грант губернатора области.
Для мигрантов также разработана образовательная программа: женщины из приезжих семей смогут изучать русский язык, культуру и быт народов Южного Урала и делиться своими национальными традициями.
«Миграция — сложный социальный процесс. Мы хотим сделать погружение в культурную, социальную и экономическую жизнь нашего региона было более комфортным. Мы хотим донести до женщин правовые аспекты, разъяснить меры социальной поддержки и вовлечь мигрантов в общественную жизнь», — говорит председатель Союза женщин Челябинской области, член Общественной палаты Челябинской области Наталья Баскова.
Программу курсов для женщин разработали педагоги из челябинской школы № 6 и «Академи развития интеллекта».
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