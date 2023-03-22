Для детей Донбасса открыли выездной лагерь на берегу озера Тургояк

Психологи помогают подросткам адаптироваться к новой жизни

В Челябинской области на берегу озера Тургояк в клубе-отеле «Золотой пляж» открыли выездной детский лагерь для беженцев из Луганской и Донецкой Народных Республик. На первую смену прибыли 30 подростков, которые уже несколько месяцев живут в Челябинске, Чебаркуле, Копейске, Миассе и Златоусте. За время пребывания в лагере детям, пережившим обстрелы и боевые действия, разлуку с близкими, помогут избавиться от негативных эмоций. Навестили детей и журналисты медиахолдинга «Первый областной», подробности — в материале.

Выездной психологический лагерь «Я в мире, Мир во мне» — это первый уникальный проект в Челябинской области. Его открыли для решения психологических проблем и оздоровления детей 6—17 лет из семей беженцев. Эти дети успели пережить ужасы военных действий. Ребятам помогают справиться со стрессом, пережить вынужденный переезд из родных мест и адаптироваться в новом регионе.

«Ребенку, чтобы забыть одну плохую эмоцию, нужно десять позитивных. Этот лагерь направлен на то, чтобы дети, пережившие войну, могли проработать свои чувства, отдохнуть, насладиться красотами нашего края. Дети удивительные, я некоторых не видела полгода, сейчас услышала, что им нравится здесь теплая дружеская атмосфера. Дети меняются на глазах», — рассказала уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова.

Евгения Майорова знает каждого из этих детей. На занятиях с педагогами и психологами она принимает активное участие и показывает ребятам свою заинтересованность в тренингах. Дети научили уполномоченного играть на музыкальном инструменте - калимба.

Руководитель проекта Анастасия Борисова рассказывает, что для работы лагеря направлены средства, выигранные АНО «Забота» в конкурсе грантов губернатора Челябинской области.

Отдых для детей подразумевает ежедневные сессии с педагогом-психологом, плавание в бассейне, ежедневную зарядку, экскурсию на гору Лысую, квест по территории клуба-отеля, эстафету и спортивные игры, творческие мастер-классы «Эбру».

«С этими семьями мы работаем до начала смены. Мы выходим на связь с родителями, чтобы понять, с какими сложностями сталкиваются дети в новых условиях. Бывают случаи, когда подростку сложно адаптироваться в школе, например, из-за недостаточных знаний русского языка. Для нас важно, чтобы за пять дней дети максимально перезагрузились, оттолкнулись от эмоциональных переживаний и вспомнили о своих детских мечтах, играх, дружбе», — рассказывает инициатор проекта Анастасия Борисова.

На занятиях с педагогом-психологом дети учатся разбираться в своем эмоциональном состоянии, справляться со своими страхами в обыденной жизни и адаптироваться к новым условиям. 12-летняя Лиза Мындрова приехала из города Красный Лиман в августе прошлого года. Девочка с мамой, бабушкой и братом живет в Челябинске, учится в школе. Но мечтает встретить папу, увидеть всех своих близких, кто остался в далекой Луганской Республике.

«Здесь мне особенно нравится вечернее занятие „Огонек“. Мы передаем друг другу игрушку и рассказываем о себе: откуда, сколько лет, с кем приехал и в какой город. Мы все здесь переживаем об одном», — говорит девочка.

11-летний Егор Башко приехал из Донецка в Чебаркуль. Он рассказывает, что в лагере ему больше всего нравится бассейн и занятия с психологами. Мальчик пережил обстрелы и до сих пор с дрожью в голосе вспоминает, как его семье пришлось покинуть родной город. Подросток общается со своими друзьями, которые остались в Донецке, в социальных сетях.

«Я больше всего переживаю, что у меня бабушка там осталась. Наш дом обстреляли, и в нем погибла наша собака. Мечтаю, чтоб закончилась война», — делится своими переживаниями мальчик.

Смена выездного лагеря — всего пять дней. Это оптимальный срок, на который могут отпустить родные детей. И после лагеря семьи беженцев продолжат сопровождать психологи.