В Челябинске в субботу, 10 сентября, горожане смогут уехать домой на общественном транспорте после фейерверка в честь Дня города. На каких остановках их будут ждать трамваи, троллейбусы и автобусы, рассказали в пресс-службе Организатора перевозок.
После 22:00 все желающие смогут воспользоваться автобусами № 1, 2, 4, 8, 9, 14, 15, 18, 34, 45, 64, 71 и 483, которые будут отправляться рядом с местами, где челябинцы традиционно смотрят фейерверк.
Трамваи будут сосредоточены на следующих остановках:
«Цирк» (в сторону Чичерина) — маршрут № 16 (до Чичерина);
«Ул. Калинина» (в сторону Цирка) — маршруты № 16 (до Колющенко), № 22 (до Чистопольской);
«Площадь Ярославского» (в сторону Чичерина) — маршрут № 16 (до Чичерина);
«Площадь Ярославского» (в сторону ЧМК) — маршруты № 3 (до Колющенко), № 3 (до ЧМК);
«Ул. Пушкина» — маршруты № 5 (до Колющенко), № 5 (до ЧЭМК), № 22 (до Чистопольской);
«Областной краеведческий музей» (в сторону Медгородка) — маршрут № 17.
К окончанию фейерверка вагоны от остановки «Теплотехнический институт» проследуют до ЧМК, ЧТЗ и Чичерина.
Троллейбусы будут ждать пассажиров на перекрестках и проследуют по маршрутам:
Проспект Ленина — Красная — до Молдавской, Первоозерного;
Проспект Ленина — Васенко — до ЧКПЗ;
Проспект Ленина — Елькина — до Первоозерного;
Проспект Ленина — Цвиллинга — до ЧКПЗ, Молдавской, Первоозерного;
Проспект Ленина — Советская — до Молдавской (по Чичерина);
Проспект Ленина — Пушкина — до Первоозерного;
Труда — Энгельса — до Молдавской, ЧМК;
Свердловский проспект — улица Полковая — до АМЗ;
Свердловский проспект — улица Калинина — до Молдавской и ЧМК;
«ДС Юность» — до АМЗ.
Напомним, в субботу, 10 сентября, пройдут основные праздничные мероприятия, посвященные Дню города. На время проведения концерта и фейерверка в центре закроют движение на восьми улицах. Мы составили карту с участками, где не сможет проехать транспорт.
Также из-за перекрытий дорог общественный транспорт изменит свои маршруты.