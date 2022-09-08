Для челябинцев запустят общественный транспорт после фейерверка в День города

Трамваи, троллейбусы и автобусы будут работать после 22:00

В Челябинске в субботу, 10 сентября, горожане смогут уехать домой на общественном транспорте после фейерверка в честь Дня города. На каких остановках их будут ждать трамваи, троллейбусы и автобусы, рассказали в пресс-службе Организатора перевозок.

После 22:00 все желающие смогут воспользоваться автобусами № 1, 2, 4, 8, 9, 14, 15, 18, 34, 45, 64, 71 и 483, которые будут отправляться рядом с местами, где челябинцы традиционно смотрят фейерверк.

Трамваи будут сосредоточены на следующих остановках:

«Цирк» (в сторону Чичерина) — маршрут № 16 (до Чичерина);

«Ул. Калинина» (в сторону Цирка) — маршруты № 16 (до Колющенко), № 22 (до Чистопольской);

«Площадь Ярославского» (в сторону Чичерина) — маршрут № 16 (до Чичерина);

«Площадь Ярославского» (в сторону ЧМК) — маршруты № 3 (до Колющенко), № 3 (до ЧМК);

«Ул. Пушкина» — маршруты № 5 (до Колющенко), № 5 (до ЧЭМК), № 22 (до Чистопольской);

«Областной краеведческий музей» (в сторону Медгородка) — маршрут № 17.

К окончанию фейерверка вагоны от остановки «Теплотехнический институт» проследуют до ЧМК, ЧТЗ и Чичерина.

Троллейбусы будут ждать пассажиров на перекрестках и проследуют по маршрутам:

Проспект Ленина — Красная — до Молдавской, Первоозерного;

Проспект Ленина — Васенко — до ЧКПЗ;

Проспект Ленина — Елькина — до Первоозерного;

Проспект Ленина — Цвиллинга — до ЧКПЗ, Молдавской, Первоозерного;

Проспект Ленина — Советская — до Молдавской (по Чичерина);

Проспект Ленина — Пушкина — до Первоозерного;

Труда — Энгельса — до Молдавской, ЧМК;

Свердловский проспект — улица Полковая — до АМЗ;

Свердловский проспект — улица Калинина — до Молдавской и ЧМК;

«ДС Юность» — до АМЗ.





Напомним, в субботу, 10 сентября, пройдут основные праздничные мероприятия, посвященные Дню города. На время проведения концерта и фейерверка в центре закроют движение на восьми улицах. Мы составили карту с участками, где не сможет проехать транспорт.

Также из-за перекрытий дорог общественный транспорт изменит свои маршруты.