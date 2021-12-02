Для челябинцев проведут мероприятия ко Дню борьбы со СПИДом

Запланирован ряд выставок и встреч

Всемирный день борьбы со СПИДом отмечается ежегодно 1 декабря. В честь этого дня в Челябинске подготовили ряд тематических мероприятий, сообщили в мэрии.

В пятницу, 3 декабря, мероприятия пройдут в музее истории ЮУЖД. В воскресенье, 5 декабря, различные активности проведут в ТРК «Горки». Также там можно протестироваться на ВИЧ.





Напомним, Челябинский областной Центр СПИДа примет участие в клинических испытаниях нового препарата от ВИЧ, который предполагает упрощенную схему приема антиретровирусного лечения.