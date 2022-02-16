Для Челябинской области закупят еще 7 тысяч контейнеров для раздельного сбора мусора

В 2021 году регион приобрел почти тысячу таких баков

В 2021 году восьми муниципалитетам Челябинской области приобрели 974 контейнера для раздельного сбора мусора. В этом году планируют расширить список территорий и закупить для них еще 7 тысяч таких контейнеров. Об этом в ходе заседания комитета по экологии Заксобрания региона сообщил замминистра экологии Челябинской области Сергей Лавров.

«По раздельному сбору у нас проведена оценка, там, где реально есть техника для вывоза и сортировки этого мусора, нам еще нужно 7 тысяч контейнеров. Там, где регоператор может обеспечить вывоз, а также есть места, где их ставить», — пояснил Сергей Лавров.

В настоящее время решается вопрос о выделении средств на эти цели из федерального бюджета.