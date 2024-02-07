Для челябинских волонтеров стартует курс по уходу за тяжелобольными людьми

Учиться можно бесплатно, но берут только совершеннолетних

Общественная организация «Человек напротив» запускает курс обучения волонтеров по уходу за тяжелобольными людьми. Обучение будет бесплатным. Пройти его смогут совершеннолетние южноуральцы, рассказали ИА «Первое областное» организаторы курса.

«В будущем обученные волонтеры смогут помогать подопечным нашей организации: семьям с тяжелобольными людьми и одиноким тяжелобольным людям, в том числе тем, кто находится в стационарных учреждениях, больницах и домах престарелых», — рассказала представитель АНО «Человек напротив» Ирина Москалева.

Волонтерам покажут, как перемещать больного и пересаживать, как кормить, ухаживать за больным, как оказать ему первую помощь. Кроме того, психолог проведет занятия по эмоциональному выгоранию волонтеров и научит, как разговаривать с тяжелобольными и их родственниками.

Занятия будут проходить по воскресеньям в офисе организации. Ближайшая группа начинает обучение 11 февраля. Записаться можно по телефону: +7 904 802 17 18.