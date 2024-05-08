Юным челябинцам рассказали, что война превратила Челябинскую область в центр оборонной промышленности. Кроме того, на лекциях школьники узнали о значимости вклада СССР в победу над фашизмом и об участии союзников в развязывании и прекращении Второй мировой войны.
Ранее в Челябинске у Вечного огня выставили почетный караул в рамках Всероссийской акции «Вахта Памяти». На протяжении двух недель на посту № 1 будут стоять лучшие школьники и студенты профессиональных образовательных организаций города.