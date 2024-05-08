Для челябинских школьников провели Уроки Победы

Им рассказали о вкладе южноуральцев в победу над фашизмом

В преддверии празднования 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне сотрудники ФСБ России провели памятные мероприятия для учащихся челябинской школы № 6, сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

Юным челябинцам рассказали, что война превратила Челябинскую область в центр оборонной промышленности. Кроме того, на лекциях школьники узнали о значимости вклада СССР в победу над фашизмом и об участии союзников в развязывании и прекращении Второй мировой войны.

Ранее в Челябинске у Вечного огня выставили почетный караул в рамках Всероссийской акции «Вахта Памяти». На протяжении двух недель на посту № 1 будут стоять лучшие школьники и студенты профессиональных образовательных организаций города.