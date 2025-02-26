Для челябинских креативных предпринимателей запустили уникальный курс

В видеоуроках много юмора, мемов и котиков

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«Школа креативных индустрий» запустила вторую ступень видеокурса для креативных предпринимателей по темам продвижения, коллабораций и локальной идентичности. Все пять выпусков представляют собой «мемструкцию» — инструкции от экспертов с использованием популярных мемов и юмора. В ШКИ подчеркивают, что среди предпринимателей немало молодых людей, которым подобный формат близок. А такой подход позволяет донести полезную информацию понятнее.

В других российских регионах онлайн-курсы для креативного бизнеса проходят в формате видеолекций. В Челябинске же пошли на эксперимент: информацию упростили за счет интересного видеоряда, понятного многим, и доносят ее в формате коротких выпусков.

«Уникальность видеокурса в том, что каждый урок ведет спикер, чьи слова раскрывает и дополняет яркий визуальный ряд с популярными мемами и котиками», — уточняют в ШКИ.

Все выпуски уже записаны и будут выходить на странице школы в соцсети «ВКонтакте» по четвергам.

Проект реализуется Агентством международного сотрудничества Челябинской области.