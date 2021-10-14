Для челябинских детей из спецучреждений в День отца проведут экскурсии и мастер-классы

Среди участников — члены Совета отцов

Совет отцов при Уполномоченном по правам ребенка в Челябинской области организует мероприятия для воспитанников специализированных школ и детей, состоящих на учете по делам несовершеннолетних. Для ребят, которым особенно необходим наставник, отеческая поддержка и мужской пример, решили провести нинтересные экскурсии.

В числе участников Совета — активные папы Челябинской области, которые хотят передавать свой опыт ребятам.

Встречи с подростками пройдут на следующих площадках:

16 октября.

Военно-спортивный турнир по лазертагу «Отцы и дети». Участниками станут предприниматель Сергей Смышляев и исполнительный директор Челябинского филиала Российского союза боевых искусств Олег Строгонов, а также ребята из спортивной школы олимпийского резерва «Конас» и учащиеся Челябинской спецшколы закрытого типа.

18 октября

Экскурсия в исторический парк «Гардарика», разговор у костра. Участники - Следственный комитет по Челябинской области и дети, находящиеся на учете ПДН.

18 октября

Экскурсия в «Ниндзя-центр», мастер-класс «Школа диалога культур». Примут участие президент Федерация айкидо Челябинской области Илья Казаков и ребята, находящиеся на учете ПДН.

Экскурсия в детский технопарк «Кванториум», мастер-класс «Сборка и пилотирование мини квадрокоптеров». Участники: член Совета отцов Халамов Владислав Николаевич и дети Центра временного содержания правонарушителей.

19 октября.

Мастер-класс в Кулинарном пространстве «Рататуй». Улучшать свои навыки в готовке будут майор внутренней службы Игорь Кравчук, тренер спортивного клубы «Феррум» Владислав Погорелов, а также воспитанники Школы-интерната № 13.

Все мероприятия пройдут в рамках праздноввния Дня отца.