Совет отцов при Уполномоченном по правам ребенка в Челябинской области организует мероприятия для воспитанников специализированных школ и детей, состоящих на учете по делам несовершеннолетних. Для ребят, которым особенно необходим наставник, отеческая поддержка и мужской пример, решили провести нинтересные экскурсии.
В числе участников Совета — активные папы Челябинской области, которые хотят передавать свой опыт ребятам.
Встречи с подростками пройдут на следующих площадках:
16 октября.
Военно-спортивный турнир по лазертагу «Отцы и дети». Участниками станут предприниматель Сергей Смышляев и исполнительный директор Челябинского филиала Российского союза боевых искусств Олег Строгонов, а также ребята из спортивной школы олимпийского резерва «Конас» и учащиеся Челябинской спецшколы закрытого типа.
18 октября
Экскурсия в исторический парк «Гардарика», разговор у костра. Участники - Следственный комитет по Челябинской области и дети, находящиеся на учете ПДН.
18 октября
Экскурсия в «Ниндзя-центр», мастер-класс «Школа диалога культур». Примут участие президент Федерация айкидо Челябинской области Илья Казаков и ребята, находящиеся на учете ПДН.
Экскурсия в детский технопарк «Кванториум», мастер-класс «Сборка и пилотирование мини квадрокоптеров». Участники: член Совета отцов Халамов Владислав Николаевич и дети Центра временного содержания правонарушителей.
19 октября.
Мастер-класс в Кулинарном пространстве «Рататуй». Улучшать свои навыки в готовке будут майор внутренней службы Игорь Кравчук, тренер спортивного клубы «Феррум» Владислав Погорелов, а также воспитанники Школы-интерната № 13.
Все мероприятия пройдут в рамках праздноввния Дня отца.