Для челябинских автобусов введен спецрежим из‑за метели

Транспортники приносят извинения за доставленные неудобства

Челябинцев предупредили о возможных перебоях в работе общественного транспорта из-за снегопада. Для автобусов введен спецрежим, передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на «Службу организации движения» города.

«Сегодня, 26 декабря, из-за сложных погодных условий на всех автобусных маршрутах введен режим неограниченного пробега. Это значит, что транспорт двигается вне согласованного расписания. Предприятие приносит извинения за доставленные неудобства», — говорится в сообщении.

Для удобства горожанам рекомендовано отслеживать движение транспортных средств в реальном времени в приложениях «2ГИС» и «Яндекс. Карты».

О том, как челябинские водители реагируют на трудности передвижения, — в подборке ИА «Первое областное».