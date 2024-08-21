Для бойцов СВО в Народный фронт передали четыре внедорожника

В кратчайшие сроки техника отправится на передовую

Сотрудники ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Уральскому федеральному округу» передали в Народный фронт четыре автомобиля УАЗ «Патриот».



«Это автомобили высокой проходимости. Они отслужили свой срок, но находятся в отличном состоянии и точно пригодятся нашим парням на передовой. Мы благодарны Росприроднадзору за такой подарок для наших бойцов», — отметил руководитель Народного фронта в Челябинской области Денис Рыжий.

Такие внедорожники будут отличной техникой на передовой. Быстро и оперативно военнослужащие смогут выполнять свои задачи.