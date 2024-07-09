Для более 3 тысяч жителей Челябинской области улучшили качество воды

Фонд развития территорий опубликовал список модернизированных объектов

Фонд развития территорий сегодня опубликовал список модернизированных в Челябинской области объектов коммунальной инфраструктуры. Они обновляются на деньги фонда. Так, модернизированы 5 км водоводов, и благодаря этому качество водоснабжения улучшилось для 3 тысяч жителей области.

В 2023 году при поддержке ФРТ заменили более 50 км инженерных сетей, реконструировали котельную в поселке Мирном, построили новую в поселке Мисяш. Работы продолжаются. Так, в Кунашакском районе ввели порядка 2,2 км сетей водоснабжения, в селах Сосновского района — 1,4 км. В Нязепетровске обновили четыре участка водопровода общей протяженностью 1,3 км.

В Юрюзани к началу отопительного сезона обновят более 5 км тепловых сетей. Ранее за счет регионального бюджета в городе построили три новые котельные.

В министерстве строительства и инфраструктуры Челябинской области дополнили: более 18 км водопроводных сетей капитально ремонтируют в селе Чесма. Благодаря работам более 6 тысяч человек будут получать чистую воду. В июле планируется закончить модернизацию еще порядка 8 км водопроводных сетей в Каслинском, Кунашакском и Нагайбакском районах.

Ранее мы рассказывали, как благодаря поддержке ФРТ в Челябинске идет масштабная реконструкция очистных сооружений канализации.