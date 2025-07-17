Длительное ношение кроксов вызывает боли в спине

Врач рассказала о вреде резиновой обуви для здоровья

Легкие и удобные кроксы стали must-have для многих россиян. Они кажутся идеальным летним вариантом: подходят к любой одежде, легко моются, практичны в носке. Врачи напомнили об угрозе здоровью при длительной носке такой обуви.

Врач-дерматолог и инфекционист Марият Мухина рассказала life.ru, что главная проблема кроется в самой конструкции кроксов.

Резиновая основа создает эффект парника внутри обуви. Постоянная влажность и тепло — идеальная среда для размножения бактерий и грибков, стопа в кроксах не дышит. Особенно высок риск появления проблем у людей с сахарным диабетом или склонностью к дерматологическим заболеваниям.

Также кроксы, как правило, не обеспечивают необходимой поддержки стопы, ведь в них нет анатомической стельки. Это может привести к плоскостопию, нарушению осанки, натоптышам, болям в спине, коленях и тазобедренных суставах и к ухудшению состояния при остеохондрозе.

«Стопа — фундамент опорно-двигательного аппарата. Нарушение ее функции может спровоцировать проблемы от голеностопа до шеи», — напомнила врач.

Автор: Амалия Камалетдинова