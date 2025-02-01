Длинных выходных в феврале-2025 в России не будет

Рассказываем, почему так

Большинство южноуральцев привыкли, что в феврале их ожидают длинные выходные в связи с Днем защитника Отечества. Однако в этом году продолжительного отдыха не предвидится, несмотря на то, что праздничный день выпадает на воскресенье. В Минтруда России объяснили, почему так выходит.

В 2024 году было подписано постановление о переносе выходных дней в 2025-м. И выходной за 23 Февраля перенесли на четверг, 8 мая, чтобы в преддверии Дня Победы у россиян получились четырехдневные выходные. Так что понедельник, 24 февраля, будет полноценным рабочим днем, а выходными так и останутся суббота и воскресенье, 22 и 23 февраля.