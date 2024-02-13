Длинные выходные ждут южноуральцев в конце февраля

Три дня подряд будем отдыхать в связи с Днем защитника Отечества

23 февраля вся Россия отметит День защитника Отечества. Это официальный выходной день, в 2024 году праздник выпадает на пятницу. Таким образом, отдыхать будем три дня подряд — с пятницы по воскресенье, передает ИА «Первое областное».

Кстати, в четверг, 22 февраля, рабочий день будет сокращен на один час согласно статьи 95 Трудового кодекса РФ.

По словам экспертов, государственные праздники — выходные для всех. Но работодатель может привлечь сотрудника к работе. Последний имеет право выбрать, как именно ему компенсируют работу в праздничный день. Существует два варианта: оплата в двойном размере либо оплата в одинарном размере и отгул. Если, конечно, иное не обговорено в договоре.