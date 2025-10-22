Длинные выходные в ноябре не повлияют на зарплату южноуральцев

Отпуск в этом месяце не повлечет существенных финансовых потерь

В конце октября — начале ноября жителей Челябинской области ждет шестидневная рабочая неделя, за которой последуют три выходных дня. Как сообщил руководитель юридической практики сервиса по поиску работы SuperJob Александр Южалин, все это не повлияет на зарплату тех работников, которые получают оклад.

«Для тех, кто работает по часовым ставкам или сдельной системе, дополнительный выходной может незначительно отразиться на заработной плате. Но все будет зависеть от общего числа отработанных часов в месяц»,— уточнил Александр Южалин.

Также он напомнил о том, что если придется работать в свой выходной или праздничный день 4 ноября, то такая работа должна быть оплачена в двойном размере. Либо работник может взять выходной в другой день.

Если же работник уйдет в ноябре в отпуск, то в деньгах он существенно не потеряет. Но если хочется получить максимум отпускных, то лучше выбирать для отдыха месяцы с наибольшим количеством рабочих дней.

Напомним, в связи с празднованием Дня народного единства 4 ноября южноуральцев, работающих на пятидневке, ждет шестидневная рабочая неделя с 27 октября по 1 ноября включительно. Рабочий день 1 ноября будет сокращен на час. После будет три подряд выходных — с 2 по 4 ноября. А до следующих выходных работать придется всего три дня.