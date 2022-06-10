По данным Челябинского Гидрометцентра, в субботу, 11 июня, воздух прогреется до +17...+22 градусов, на юге области будет до +25 градусов. Но при этом по области пройдут кратковременные дожди, в горах они могут быть сильными. Местами возможны грозы и град.
В воскресенье, 12 июня, до +14...+19 градусов. Также возможны кратковременные дожди и грозы.
В понедельник, 13 июня, еще прохладнее: +13...+18 градусов. И снова кратковременные дожди и грозы.
Довольно прохладными будут ночи. Самой холодной ожидается ночь на понедельник, 13 июня: всего +5...+10 градусов.
Но уже к середине следующей недели погода начнет выправляться. Дни станут ясными, потеплеет до +24 градусов.
Ранее синоптики дали прогноз погоды на лето в Челябинской области. Нас ждет аномально холодный июль и дожди.