Длинные выходные ожидают россиян на следующей неделе в связи с 9 Мая

Текущая и следующая рабочие недели — короткие

Первые длинные выходные позади. Но не стоит расстраиваться: впереди всего два рабочих дня, а на следующей неделе в связи с празднованием Дня Победы вновь наступит четырехдневный отдых. Рассказываем подробнее.

Так, на этой неделе после длинных первомайских праздников россияне работают 2 и 3 мая, в четверг и пятницу. Суббота и воскресенье — традиционные выходные.

Следующая рабочая неделя будет трехдневной: работать будем с понедельника по среду, с 6 по 8 мая, а отдыхать четыре дня — с 9 по 12 мая, с четверга по воскресенье. При этом среда, 8 мая, будет сокращенным рабочим днем.