Дизайнеры Уральского федерального округа могут подать заявки на конкурс адаптивной одежды «На крыльях». Свои идеи практичных и эстетичных моделей для различных жизненных сценариев можно представить до 15 февраля 2026 года.
Организатором конкурса выступает фонд «Защитники Отечества», финал окружного конкурса пройдет в рамках межрегионального соревнования «Кубок Защитников Отечества».
Конкурс впервые будет реализован как платформа для паралимпийцев. Спортсмены помогут с отбором и оценкой, чтобы изделия были удобными и функциональными для активных людей. Также в 2026‑м, который был объявлен Годом единства народов России, отдельное внимание уделят культурным традициям и национальным мотивам.
Целями проекта являются привлечение предпринимателей к созданию комфортной и красивой одежды для людей с инвалидностью, формированию новых местных производств, а также соцадаптация ветеранов СВО.
«Этот конкурс — наша общая миссия по созданию современной, стильной и удобной одежды для людей с инвалидностью, включая наших защитников. Сейчас конкурс вышел на новый уровень: „На крыльях“ станет частью масштабных межрегиональных соревнований „Кубок Защитников Отечества“. Этапы пройдут в четырех федеральных округах, а финальный показ лучших коллекций состоится в конце 2026 года на всероссийском Кубке», — подчеркнула статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.
Модели будут представлены в шести номинациях: «Мы — семья», «Спорт и активная жизнь», «Повседневный комфорт», «От рабочего дня — к активным делам», «Торжество», «С заботой при восстановлении».
Проект «На крыльях» был региональным, но за три года развернулся до международных масштабов. В прошлом году он объединил 286 производителей адаптивной одежды из 67 регионов России и семи стран мира.