Дизайнеры УрФО могут подать заявки на конкурс адаптивной одежды «На крыльях»

Отправить свои идеи можно до 15 февраля 2026 года

Дизайнеры Уральского федерального округа могут подать заявки на конкурс адаптивной одежды «На крыльях». Свои идеи практичных и эстетичных моделей для различных жизненных сценариев можно представить до 15 февраля 2026 года.

Организатором конкурса выступает фонд «Защитники Отечества», финал окружного конкурса пройдет в рамках межрегионального соревнования «Кубок Защитников Отечества».

Конкурс впервые будет реализован как платформа для паралимпийцев. Спортсмены помогут с отбором и оценкой, чтобы изделия были удобными и функциональными для активных людей. Также в 2026‑м, который был объявлен Годом единства народов России, отдельное внимание уделят культурным традициям и национальным мотивам.

Целями проекта являются привлечение предпринимателей к созданию комфортной и красивой одежды для людей с инвалидностью, формированию новых местных производств, а также соцадаптация ветеранов СВО.

«Этот конкурс — наша общая миссия по созданию современной, стильной и удобной одежды для людей с инвалидностью, включая наших защитников. Сейчас конкурс вышел на новый уровень: „На крыльях“ станет частью масштабных межрегиональных соревнований „Кубок Защитников Отечества“. Этапы пройдут в четырех федеральных округах, а финальный показ лучших коллекций состоится в конце 2026 года на всероссийском Кубке», — подчеркнула статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Модели будут представлены в шести номинациях: «Мы — семья», «Спорт и активная жизнь», «Повседневный комфорт», «От рабочего дня — к активным делам», «Торжество», «С заботой при восстановлении».

Проект «На крыльях» был региональным, но за три года развернулся до международных масштабов. В прошлом году он объединил 286 производителей адаптивной одежды из 67 регионов России и семи стран мира.