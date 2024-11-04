Дизайнер ИА «Первое областное» сделал более 500 окопных свечей для бойцов СВО за месяц

Он помогает военнослужащим с самого начала спецоперации

Дизайнер ИА «Первое областное» Алексей Луканенков уже на протяжении двух с половиной лет помогает военнослужащим, выполняющим боевые задачи в рамках спецоперации. Сначала он отправлял деньги на покупку необходимых вещей, потом начал собирать посылки. А совсем недавно начал делать окопные свечи. И этот процесс, по его словам, похож на медитацию. О своем опыте Алексей рассказал своим коллегам-журналистам.

С самого начала спецоперации Алексей Луканенков переводил деньги волонтерам, которые занимались покупкой и доставкой гуманитарных грузов жителям ДНР, пострадавшим от ВСУ. После узнал о Народном фронте и начал переводить волонтерам деньги на разные сборы.

«В этом году мне захотелось принять участие в региональном волонтерском проекте, поближе познакомиться с людьми, которые тратят свое личное время на помощь нашим защитникам. От супруги узнал, что в Озерске есть волонтерская организация, которая шьет одежду для бойцов, плетет маскировочные сети, собирает посылки для бойцов с самыми необходимыми в быту вещами. Я внимательно изучил содержимое группы и предложил свою помощь»,— рассказал Алексей.

Уже спустя немного времени он собрал для ребят первую посылку, в которую положил партию теплых носков, кофе из Турции и Вьетнама и несколько книг Александра Суворова «Наука побеждать» с вдохновляющими афоризмами. Алексей признается, что будучи сомневающимся человеком, он переживал, доставят ли посылку ребятам и понравится ли им она. Вскоре он получил сообщение от ребят, что посылка вручена, и все сомнения рассеялись.

На протяжении длительного времени Алексей тесно общался с волонтерами организации, вдохновлялся их работой, их терпением (а маскировочные сети плести ой как непросто) и решил заняться изготовлением окопных свечей.

«Процесс похож на медитацию. Растапливаешь в большой кастрюле предварительно поколотые брикеты парафина, переливаешь его в чайник и заливаешь одну за другой банку с картонными фильтрами в два захода. Самое тяжелое — это дотащить пятнадцатикилограммовый мешок с брикетами парафина до машины и до квартиры. Но это не сравнить с тяготами и опасностью военной службы. Зато очень приятно и радостно осознавать свою пусть и мизерную, но сопричастность такому большому делу, как помощь фронту»,— делится впечатлениями Алексей.

За месяц наш дизайнер успел залить восемь партий окопных свечей, это более 550 штук. Одна такая свеча горит до шести часов, и благодаря ей можно не только согреться, но и разогореть пищу, растопить снег и просушить обувь.

В ближайшее время волонтеры отправят окопные свечи вместе с другим гуманитарным грузом военнослужащим.